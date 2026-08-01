В Харькове из-за обстрела РФ загорелись склады издательства "Ранок"

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В Харькове в результате российской атаки повреждены составы издательства "Ранок". На месте вспыхнул пожар, в том числе горят книжные запасы и учебники

Об этом сообщил генеральный директор издательства Виктор Круглов, передает RegioNews.

"Прилет на склад "Ранку" в Харькове. Горят учебники… Люди живы", – написал он.

Ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал, что в результате удара российского беспилотника в Шевченковском районе Харькова загорелось складское здание.

Это не первая атака РФ на объекты украинской издательской отрасли. В 2022 году в Харькове был поврежден логистический центр издательства "Ранок", из-за чего часть книжных запасов была уничтожена, а ущерб составил десятки миллионов гривен.

Напомним, в ночь на 1 августа РФ выпустила по Украине 35 ракет и 185 дронов. Основным направлением атаки стала Киевская область, также под ударом были Днепропетровщина, Сумщина, Харьковщина и Полтавщина.

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