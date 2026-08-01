На Львовщине столкнулись легковушка и автобус: 11 человек травмированы

Фото: Национальная полиция

В Дрогобычском районе Львовской области в результате столкновения легкового автомобиля с рейсовым автобусом травмировались 11 человек

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 31 июля около 19:30 на автодороге "Дрогобыч-Довголука" между городом Стебник и селом Доброгостов.

По предварительным данным полиции, 37-летний иностранец, управляя автомобилем Skoda Octavia, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с рейсовым автобусом I-VAN под управлением 46-летнего жителя района. В момент аварии в автобусе находились 14 пассажиров.

В результате ДТП травмы получили водитель легковушки, две его пассажирки в возрасте 12 и 15 лет, а также водитель автобуса и семь его пассажирок в возрасте от 22 до 59 лет.

По факту аварии следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Продолжается досудебное расследование. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины столкновения.

Напомним, 29 июля около 10:00 на Прикарпатье легковушка столкнулась с "Уралом". Погибла пассажирка, водитель в больнице. Проверка показала, что оба водителя на момент ДТП были трезвыми.