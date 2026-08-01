На Львівщині у приміщенні ТЦК знайшли мертвим військовослужбовця

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У службовому приміщенні першого відділу Яворівського районного ТЦК та СП у місті Мостиська виявили військовослужбовця без ознак життя

Про це повідомив Львівський обласний ТЦК та СП, передає RegioNews.

Подія сталася 1 серпня близько 07:30.

Наразі правоохоронці проводять слідчі дії. Попередня кваліфікація події – самогубство. Інші обставини встановлюються.

У Львівському обласному ТЦК зазначили, що за наказом начальника установи призначили спеціальне розслідування. Відповідна комісія має з’ясувати всі деталі та причини трагедії.

Нагадаємо, в приміщенні Тернопільського обласного ТЦК та СП військовозобов’язаний чоловік вчинив самогубство. Інцидент стався 23 травня під час перебування громадянина в установі для уточнення облікових даних.

Згодом поліція оприлюднила дані про загиблого та результати обшуків.

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