В Киеве выросло количество пострадавших после атаки РФ: известно о 33 людях
Правоохранители продолжают документировать последствия массированного российского удара по Киеву
Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews.
По состоянию на 14:00 известно о 33 пострадавших, среди них – четверо несовершеннолетних.
Следователи столичной полиции уже приняли 278 заявлений от граждан о повреждении имущества.
На местах неприятельских ударов продолжают работать все профильные службы.
Правоохранители фиксируют последствия атаки и собирают доказательства очередного военного преступления РФ.
Напомним, этой ночью россияне нанесли удары по Киеву. В результате российской баллистической атаки на столицу погибли 9 человек. Было известно о 30 пострадавших.
Как известно, РФ выпустила по Украине 35 ракет и 185 дронов. Основным направлением атаки стала Киевская область, также под ударом были Днепропетровщина, Сумщина, Харьковщина и Полтавщина.