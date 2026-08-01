В Киеве выросло количество пострадавших после атаки РФ: известно о 33 людях

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews.

По состоянию на 14:00 известно о 33 пострадавших, среди них – четверо несовершеннолетних.

Следователи столичной полиции уже приняли 278 заявлений от граждан о повреждении имущества.

На местах неприятельских ударов продолжают работать все профильные службы.

Правоохранители фиксируют последствия атаки и собирают доказательства очередного военного преступления РФ.

Напомним, этой ночью россияне нанесли удары по Киеву. В результате российской баллистической атаки на столицу погибли 9 человек. Было известно о 30 пострадавших.

Как известно, РФ выпустила по Украине 35 ракет и 185 дронов. Основным направлением атаки стала Киевская область, также под ударом были Днепропетровщина, Сумщина, Харьковщина и Полтавщина.