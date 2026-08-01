12:27  01 августа
В Харькове из-за обстрела РФ загорелись склады издательства "Ранок"
10:29  01 августа
На Львовщине столкнулись легковушка и автобус: 11 человек травмированы
01:35  01 августа
Певец Владимир Дантес начал неожиданный бизнес
UA | RU
UA | RU
01 августа 2026, 12:49

Россияне атаковали Сумщину: один человек погиб, семеро ранены

01 августа 2026, 12:49
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки российские войска нанесли 138 ударов по 30 населенным пунктам Сумской области. В результате атак погиб 50-летний мужчина, еще семь человек получили ранения

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Враг применял управляемые авиабомбы, реактивные системы залпового огня, минометы, артиллерию и беспилотники разных типов.

В Глуховской общине в результате удара БпЛА погиб мужчина. Повреждено административное здание предприятия, школу, два частных домовладения, гаражное помещение и пять транспортных средств.

В Сумской общине российские войска атаковали с применением КАБов и ударных беспилотников. Ранения получили двое мужчин в возрасте 32 и 24 лет. Также повреждена инфраструктура предприятий, два многоквартирных дома и четыре автомобиля.

В Тростянецкой общине из-за атаки вражеского дрона травмировался 21-летний мужчина. В Ворожбянском обществе в результате попадания БпЛА пострадали мужчина в возрасте 63 года и две женщины – 61 и 41 года.

Еще один мужчина, 32 лет, получил ранения в Березовской общине из-за удара беспилотника по жилому дому.

По фактам обстрелов следователи начали уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 1026 ударов по 56 населенным пунктам Запорожской области. Один человек погиб, еще двое получили ранения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Сумская область война атака российская армия гражданские
Атака РФ на Киев: количество пострадавших возросло до 30, повреждено 18 зданий
01 августа 2026, 11:54
РФ выпустила по Украине 35 ракет и 185 дронов: ПВО уничтожило 156 целей
01 августа 2026, 11:25
Ночной ракетный удар России по Киевщине: пострадали два человека
01 августа 2026, 09:24
Все новости »
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
31 июля 2026
Конец теневой вертикали: дело Арахамии разрушает управляемость парламента и ставит Банковую перед выбором
Следственные действия в отношении ближайшего окружения Давида Арахамии свидетельствуют о том, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вп...
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
Напал со спины и ударил палкой: в Польше разыскивают обидчика украинки
01 августа 2026, 15:15
Атака РФ на Киевщину: в Броварах погиб человек, еще шестеро ранены
01 августа 2026, 14:54
Во Львовской области в помещении ТЦК нашли мертвым военнослужащего
01 августа 2026, 14:35
РФ ударила по Одессе: есть попадания в жилой дом, двоих пострадавших госпитализировали
01 августа 2026, 13:46
На Львовщине во время полевых работ перевернулся трактор: погиб 79-летний водитель
01 августа 2026, 13:13
В Харькове из-за обстрела РФ загорелись склады издательства "Ранок"
01 августа 2026, 12:27
Атака РФ на Киев: количество пострадавших возросло до 30, повреждено 18 зданий
01 августа 2026, 11:54
РФ выпустила по Украине 35 ракет и 185 дронов: ПВО уничтожило 156 целей
01 августа 2026, 11:25
Сибига после массированной атаки РФ на Киев призвал срочно усилить ПВО
01 августа 2026, 11:06
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Конец теневой вертикали: дело Арахамии разрушает управляемость парламента и ставит Банковую перед выбором
Все публикации »
Остап Дроздов
Марина Данилюк-Ярмолаева
Владимир Фесенко
Все блоги »