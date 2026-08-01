Россияне атаковали Сумщину: один человек погиб, семеро ранены

Фото: Национальная полиция

За прошедшие сутки российские войска нанесли 138 ударов по 30 населенным пунктам Сумской области. В результате атак погиб 50-летний мужчина, еще семь человек получили ранения

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Враг применял управляемые авиабомбы, реактивные системы залпового огня, минометы, артиллерию и беспилотники разных типов.

В Глуховской общине в результате удара БпЛА погиб мужчина. Повреждено административное здание предприятия, школу, два частных домовладения, гаражное помещение и пять транспортных средств.

В Сумской общине российские войска атаковали с применением КАБов и ударных беспилотников. Ранения получили двое мужчин в возрасте 32 и 24 лет. Также повреждена инфраструктура предприятий, два многоквартирных дома и четыре автомобиля.

В Тростянецкой общине из-за атаки вражеского дрона травмировался 21-летний мужчина. В Ворожбянском обществе в результате попадания БпЛА пострадали мужчина в возрасте 63 года и две женщины – 61 и 41 года.

Еще один мужчина, 32 лет, получил ранения в Березовской общине из-за удара беспилотника по жилому дому.

По фактам обстрелов следователи начали уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 1026 ударов по 56 населенным пунктам Запорожской области. Один человек погиб, еще двое получили ранения.