На Черниговщине начальник ТЦК улучшал план мобилизации "мертвыми душами"

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В Черниговской области задержан начальник районного ТЦК. Ему инкриминируют несанкционированное изменение информации в автоматизированной системе

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, начальник ТЦК вносил в реестр "Оберіг" ложные данные о якобы мобилизации в боевую воинскую часть. Однако на самом деле 21 военнообязанный, внесенный в реестр, не был призван на службу.

Делал все это чиновник для того, чтобы искусственно улучшить показатели выполнения мобилизационного плана. Представители воинской части подтвердили, что ни один из указанных граждан не был причислен к ее личному составу.

"Должностного задержали 23 июля 2026 года в Одессе. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога почти 2 млн грн, которая уже внесена", - говорят в прокуратуре.

Напомним, ранее на Волыни задержали дельца, обещавшего "списать" пограничника со службы за 20 тысяч долларов. Фигуранту объявили подозрение.