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01 августа 2026, 16:02

Авиаудар по учебному заведению в Херсоне: из-под завалов достали тело погибшего

01 августа 2026, 16:02
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Фото: ГСЧС Херсонщины
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Спасатели завершили поисково-спасательные работы на месте разрушенного учебного заведения в Херсоне, потерпевшего авиационный удар российских войск

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

При разборе завалов чрезвычайники деблокировали тело погибшего мужчины. Еще пять человек пострадали.

Сейчас аварийно-спасательные работы на месте попадания завершены.

Как известно, около полудня 31 июля российские войска сбросили четыре управляемых авиабомба на центр Херсона. Значительные разрушения получили учебное заведение и частные дома.

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