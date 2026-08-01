Авиаудар по учебному заведению в Херсоне: из-под завалов достали тело погибшего
Спасатели завершили поисково-спасательные работы на месте разрушенного учебного заведения в Херсоне, потерпевшего авиационный удар российских войск
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
При разборе завалов чрезвычайники деблокировали тело погибшего мужчины. Еще пять человек пострадали.
Сейчас аварийно-спасательные работы на месте попадания завершены.
Как известно, около полудня 31 июля российские войска сбросили четыре управляемых авиабомба на центр Херсона. Значительные разрушения получили учебное заведение и частные дома.
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