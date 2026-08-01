Авиаудар по учебному заведению в Херсоне: из-под завалов достали тело погибшего

В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"

"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине

13 июля 2026

"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни

Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...