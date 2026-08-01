РФ ударила по Одессе: есть попадания в жилой дом, двоих пострадавших госпитализировали
Днем 1 августа русские войска атаковали Одессу. В результате удара зафиксировано попадание в жилой дом
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Одесской ГВА Сергея Лысака .
Пока известно о двух пострадавших – мужчинах в возрасте 18 и 28 лет. Оба госпитализированы в тяжелом состоянии, врачи оказывают им необходимую помощь.
На месте работают все оперативные и коммунальные службы. Для помощи жителям развернули штаб.
Последствия атаки уточняются.
Напомним, в Харькове в результате российской атаки повреждены составы издательства "Утро". На месте вспыхнул пожар, в частности, горели книжные запасы и учебники. Это не первая атака РФ на объекты украинской издательской отрасли.
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