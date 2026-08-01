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01 августа 2026, 11:54

Атака РФ на Киев: количество пострадавших возросло до 30, повреждено 18 зданий

01 августа 2026, 11:54
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Фото: Национальная полиция
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В результате массированной атаки российских войск на Киев количество пострадавших возросло до 30 человек. Среди них – четверо детей 13, 14 и 17 лет

Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews.

Правоохранители документируют последствия обстрелов в семи районах столицы.

Вблизи мест попадания работают мобильные полицейские пункты, где следователи принимают заявления от граждан относительно поврежденного имущества.

Известно о повреждении 18 многоквартирных и частных жилых домов, двух учебных заведений, супермаркетов, магазинов, медицинской клиники, административного здания, автомойки и автомобилей.

К ликвидации последствий атаки и документированию военного преступления привлекли около 200 полицейских.

Напомним, этой ночью россияне нанесли удары по Киеву. В результате российской баллистической атаки на столицу погибли 9 человек. Было известно о 28 пострадавших.

Как известно, РФ выпустила по Украине 35 ракет и 185 дронов. Основным направлением атаки стала Киевская область, также под ударом были Днепропетровщина, Сумщина, Харьковщина и Полтавщина.

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