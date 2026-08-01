Атака РФ на Киев: количество пострадавших возросло до 30, повреждено 18 зданий
В результате массированной атаки российских войск на Киев количество пострадавших возросло до 30 человек. Среди них – четверо детей 13, 14 и 17 лет
Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews.
Правоохранители документируют последствия обстрелов в семи районах столицы.
Вблизи мест попадания работают мобильные полицейские пункты, где следователи принимают заявления от граждан относительно поврежденного имущества.
Известно о повреждении 18 многоквартирных и частных жилых домов, двух учебных заведений, супермаркетов, магазинов, медицинской клиники, административного здания, автомойки и автомобилей.
К ликвидации последствий атаки и документированию военного преступления привлекли около 200 полицейских.
Напомним, этой ночью россияне нанесли удары по Киеву. В результате российской баллистической атаки на столицу погибли 9 человек. Было известно о 28 пострадавших.
Как известно, РФ выпустила по Украине 35 ракет и 185 дронов. Основным направлением атаки стала Киевская область, также под ударом были Днепропетровщина, Сумщина, Харьковщина и Полтавщина.