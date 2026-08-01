На Львовщине во время полевых работ перевернулся трактор: погиб 79-летний водитель

Фото: Национальная полиция

В Дрогобычском районе Львовской области во время полевых работ погиб тракторист. Правоохранители начали расследование обстоятельств трагедии

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Событие произошло 31 июля около 20:10 в поле вблизи одного из сел района.

По предварительным данным, во время выполнения работ трактор YTO 244 под управлением 79-летнего местного жителя перевернулся. Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер на месте происшествия.

По этому факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Одесской области мужчину привалило бетонной плитой в заброшенном здании. Операция по спасению продолжалась около двух часов. Мужчину с многочисленными травмами и переломами костей госпитализировали в больницу, пока он находится в больнице.