Бунт проти ТЦК у Львові: одному з учасників суд обрав запобіжний захід

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У Львові розпочався судовий процес над одним з учасників "бунту" проти ТЦК на Сихові. Він виявився військовим у СЗЧ

Про це повідомляє "Українська правда", передає RegioNews.

Правоохоронці після інциденту 8 липня встановили особу чоловіка, який, за даними слідства, у Львові напав на правоохоронця. Ним виявився Олег Гаврилов. Він визнав провину та розповів, що є військовим СЗЧ.

Прокурор просив взяти Гаврилова під варту без права на заставу. При цьому адвокат просила про домашній арешт, аргументуючи це тим, що чоловік визнає провину та кається.

В результаті суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

Нагадаємо, У Львові ввечері 8 липня під час заходів оповіщення на вулиці Червоної Калини стався конфлікт між працівниками ТЦК та невідомими особами. За інформацією Львівського ОТЦК та СП, група людей оточила службовий транспорт військовослужбовців, пошкодила автомобіль, а згодом перекинула його. Ситуацію також прокоментував президент України Володимир Зеленський.

Згодом у мережі з'явилось відео, де всі учасники "бунту" вибачаються.