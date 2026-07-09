Нападение на ТЦК во Львове: Генштаб официально отреагировал

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В Генштабе прокомментировали инцидент, произошедший с военными ТЦК во Львове. Эти действия граждан называют недопустимыми и незаконными

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает RegioNews.

В Генштабе заявили, что события во Львове имеют признаки препятствования законной деятельности Вооруженных сил Украины в условиях правового режима военного положения. Генштаб призывает правоохранители обеспечить беспристрастное расследование и привлечь виновных к ответственности.

"Украинские воины, ежедневно выполняющие боевые задания на фронте, должны быть уверены, что государство обеспечивает законность и порядок в тылу", - говорится в сообщении.

При этом сейчас проводится проверка по ТЦК. Если там будут установлены нарушения, лица будут привлечены к ответственности, говорят в Генштабе.

"Любые конфликтные ситуации должны решаться исключительно в правовом поле. Только неукоснительное соблюдение законов, взаимное уважение и личная ответственность каждого является залогом единства общества и устойчивости государства. (...) Призываем граждан сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и дезинформацию, действовать исключительно в рамках закона и объединяться вокруг сил обороны Украины в борьбе за независимость нашего государства", - говорят в Генштабе.

Напомним, во Львове вечером 8 июля во время мер оповещения на улице Червоной Калины произошел конфликт между работниками ТЦК и неизвестными лицами. По информации Львовского ОТЦК и СП, группа людей оцепила служебный транспорт военнослужащих, повредила автомобиль, а впоследствии опрокинула его.