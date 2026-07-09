13:30  09 июля
В Киевской области женщина погибла под колесами поезда
11:49  09 июля
Выпавший из окна Ужгородского ТЦК мужчина умер в больнице
10:44  09 июля
Смертельное ДТП на трассе Киев – Одесса: погиб подросток, девять человек в больнице
UA | RU
UA | RU
09 июля 2026, 14:40

Нападение на ТЦК во Львове: Генштаб официально отреагировал

09 июля 2026, 14:40
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Генштабе прокомментировали инцидент, произошедший с военными ТЦК во Львове. Эти действия граждан называют недопустимыми и незаконными

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает RegioNews.

В Генштабе заявили, что события во Львове имеют признаки препятствования законной деятельности Вооруженных сил Украины в условиях правового режима военного положения. Генштаб призывает правоохранители обеспечить беспристрастное расследование и привлечь виновных к ответственности.

"Украинские воины, ежедневно выполняющие боевые задания на фронте, должны быть уверены, что государство обеспечивает законность и порядок в тылу", - говорится в сообщении.

При этом сейчас проводится проверка по ТЦК. Если там будут установлены нарушения, лица будут привлечены к ответственности, говорят в Генштабе.

"Любые конфликтные ситуации должны решаться исключительно в правовом поле. Только неукоснительное соблюдение законов, взаимное уважение и личная ответственность каждого является залогом единства общества и устойчивости государства. (...) Призываем граждан сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и дезинформацию, действовать исключительно в рамках закона и объединяться вокруг сил обороны Украины в борьбе за независимость нашего государства", - говорят в Генштабе.

Напомним, во Львове вечером 8 июля во время мер оповещения на улице Червоной Калины произошел конфликт между работниками ТЦК и неизвестными лицами. По информации Львовского ОТЦК и СП, группа людей оцепила служебный транспорт военнослужащих, повредила автомобиль, а впоследствии опрокинула его.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Генштаб ТЦК Львов
Выпавший из окна Ужгородского ТЦК мужчина умер в больнице
09 июля 2026, 11:49
"Транзитная территория": на Волыни начальник ТЦК объяснил незаконный заезд на частный двор
03 июля 2026, 17:46
Минобороны анонсировало проверку ТЦК в Одессе и Николаеве после жалоб
03 июля 2026, 11:59
Все новости »
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
Тищенко внес залог в 10 миллионов гривен и вышел из СИЗО
09 июля 2026, 16:40
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
09 июля 2026, 16:30
Нападение на ТЦК во Львове: омбудсман по правам человека призвал Минобороны создать рабочую группу
09 июля 2026, 16:15
Янтарная империя в Ровенской области: полиция "накрыла" цех с прибылью в 40 тысяч долларов ежемесячно
09 июля 2026, 15:59
Говерла чуть не стала ловушкой: спасатели помогли заблудившимся в непогоду туристам
09 июля 2026, 15:45
Замглавы Одесского облсовета поймали на схеме: требовал 50 тысяч долларов
09 июля 2026, 14:55
Убийство подозреваемой в покушении на Ермолаева: суд арестовал сотрудника ГУР
09 июля 2026, 13:59
12 танкеров и нефтетерминал: Силы обороны поразили топливные объекты РФ
09 июля 2026, 13:46
В Киевской области женщина погибла под колесами поезда
09 июля 2026, 13:30
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Все публикации »
Сергей Фурса
Павел Казарин
Севгиль Мусаева
Все блоги »