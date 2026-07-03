12:49  03 июля
В Киевской области ликвидировали пожар на стихийной свалке
10:36  03 июля
Пытались "отмазать" сына экс-руководителя: в Хмельницкой области будут судить правохранителей за сокрытие ДТП
08:56  03 июля
Прыгнул в воду и ударился о пирс: в Ровенской области погиб 18-летний юноша
UA | RU
UA | RU
03 июля 2026, 17:46

"Транзитная территория": на Волыни начальник ТЦК объяснил незаконный заезд на частный двор

03 июля 2026, 17:46
Читайте також українською мовою
Фото: rubryka.com
Читайте також
українською мовою

В ходе заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады по деятельности территориальных центров комплектования рассмотрели инцидент на Волыни, где местные жители лопатами отбивали мужчину от представителей ТЦК

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает RegioNews .

По словам депутата, на заседании начальник Волынского областного ТЦК Роман Немашкало объяснил, что служебный автомобиль заехал на огражденную частную территорию, поскольку ее якобы восприняли как транзитную.

Также во время обсуждения подняли вопросы участия полицейских в инциденте. Гончаренко отметил, что полиция ранее сообщала о своем отсутствии во время конфликта, в то время как в ТЦК утверждают, что правоохранители были на месте.

По словам Немашкала, полицейские не присутствовали непосредственно во время конфликта, поскольку, по версии военнослужащих ТЦК, не рискнули выходить из автомобиля из-за людей, которые держали в руках лопаты.

В ходе заседания Гончаренко подчеркнул, что согласно законодательству представители ТЦК не могут проводить задержания без участия полиции. В ответ начальник Волынского ТЦК подтвердил, что это требование существует.

Депутат также сообщил, что супруга мужчины, которого пытались задержать, предоставила комиссии видео по другому ракурсу. По ее словам, неизвестные люди в балаклавах заехали на огражденный частный двор без представления и предъявления документов.

По словам начальника Волынского областного ТЦК и СП Романа Немашкала, служебный автомобиль заехал на огражденную территорию, поскольку ее якобы восприняли как транзитную. Он также объяснил разногласия по поводу присутствия полицейских во время инцидента.

По его словам, полиция не являлась непосредственно участником конфликта. Он утверждает, что правоохранители остались в автомобиле и не вышли из-за угрозы со стороны людей с лопатами.

В ходе заседания также подняли вопрос о том, что сотрудники ТЦК были в балаклавах. Начальник районного ТЦК Ковеля и СП Александр Левицкий сообщил, что по итогам служебной проверки одного из военнослужащих — старшего группы оповещения, младшего сержанта Ласла — привлекли к дисциплинарной ответственности. Ему объявили выговор.

В то же время во время заседания отмечалось, что представители ТЦК и дальше используют балаклавы при выполнении служебных задач, что вызвало дополнительные вопросы у членов комиссии.

Напомним, что в мае работники ТЦК ворвались во двор частного дома и избили мужчину во время мобилизации.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ТЦК Волынь дворец
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
Ужасные преступления против детей: Нацполиция разоблачила матерей-палачей и торговку собственными детьми
03 июля 2026, 19:57
В Полтавской области фотограф под видом фотосессий заманивал детей на съемки порно
03 июля 2026, 19:55
Вспышка гепатита А в Закарпатье: в селе Заречево зафиксировано более десятка больных
03 июля 2026, 19:40
Масштабная эвакуация в Харьковской области: расширен перечень общин для вывоза населения
03 июля 2026, 19:16
В Украине разоблачили мошеннические критообменники, которые обворовывали людей по всей стране
03 июля 2026, 19:15
Враг охотится на коммунальщиков: в Краматорске россияне атаковали дроном аварийную бригаду
03 июля 2026, 18:59
В Киеве собака умерла от жары: ее закрыли на балконе
03 июля 2026, 18:50
Предали присяге: в Херсонской области будут судить шестерых бывших работников пенитенциарной службы
03 июля 2026, 18:45
Более 90 тысяч кубов нечистот: в Харьковской области коммунальщики отравили почву и реку
03 июля 2026, 18:30
В Одессе женщина работала на россиян, чтобы "вместе с государством исчезли ее долги по ЖКХ"
03 июля 2026, 18:25
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Все публикации »
Павел Казарин
Валерий Чалый
Виталий Портников
Все блоги »