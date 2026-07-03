"Транзитная территория": на Волыни начальник ТЦК объяснил незаконный заезд на частный двор

Фото: rubryka.com

В ходе заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады по деятельности территориальных центров комплектования рассмотрели инцидент на Волыни, где местные жители лопатами отбивали мужчину от представителей ТЦК

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает RegioNews .

По словам депутата, на заседании начальник Волынского областного ТЦК Роман Немашкало объяснил, что служебный автомобиль заехал на огражденную частную территорию, поскольку ее якобы восприняли как транзитную.

Также во время обсуждения подняли вопросы участия полицейских в инциденте. Гончаренко отметил, что полиция ранее сообщала о своем отсутствии во время конфликта, в то время как в ТЦК утверждают, что правоохранители были на месте.

По словам Немашкала, полицейские не присутствовали непосредственно во время конфликта, поскольку, по версии военнослужащих ТЦК, не рискнули выходить из автомобиля из-за людей, которые держали в руках лопаты.

В ходе заседания Гончаренко подчеркнул, что согласно законодательству представители ТЦК не могут проводить задержания без участия полиции. В ответ начальник Волынского ТЦК подтвердил, что это требование существует.

Депутат также сообщил, что супруга мужчины, которого пытались задержать, предоставила комиссии видео по другому ракурсу. По ее словам, неизвестные люди в балаклавах заехали на огражденный частный двор без представления и предъявления документов.

По словам начальника Волынского областного ТЦК и СП Романа Немашкала, служебный автомобиль заехал на огражденную территорию, поскольку ее якобы восприняли как транзитную. Он также объяснил разногласия по поводу присутствия полицейских во время инцидента.

По его словам, полиция не являлась непосредственно участником конфликта. Он утверждает, что правоохранители остались в автомобиле и не вышли из-за угрозы со стороны людей с лопатами.

В ходе заседания также подняли вопрос о том, что сотрудники ТЦК были в балаклавах. Начальник районного ТЦК Ковеля и СП Александр Левицкий сообщил, что по итогам служебной проверки одного из военнослужащих — старшего группы оповещения, младшего сержанта Ласла — привлекли к дисциплинарной ответственности. Ему объявили выговор.

В то же время во время заседания отмечалось, что представители ТЦК и дальше используют балаклавы при выполнении служебных задач, что вызвало дополнительные вопросы у членов комиссии.

Напомним, что в мае работники ТЦК ворвались во двор частного дома и избили мужчину во время мобилизации.