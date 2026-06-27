На Львовщине у мужчины после мобилизации обнаружили опухоль: почему его не уволили от службы

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Львовский окружной административный суд рассмотрел дело по военной службе мужчины. Выяснилось, что после мобилизации у него обнаружили опухоль

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews .

Мужчина обратился в суд с требованием признать противоправными действия ТЦК и ВЛК. По его словам, они не провели должное медицинское обследование и призвали его на военную службу.

По словам мужчины, военно-врачебная комиссия была проведена без полного медицинского обследования и без учета фактического состояния его здоровья. При этом уже после призыва у него обнаружили опухолевое образование правой почки. По мнению мужчины, заболевание было еще на момент ВЛК, а значит, не было учтено.

В ВЛК отметили, что провели осмотр и не получали жалоб. Мужчину сочли здоровым и пригодным к службе. По их словам, он не сообщал о каких-либо жалобах на состояние здоровья, а утверждения о выявлении злокачественного новообразования не были подтверждены надлежащими медицинскими доказательствами, поданными вместе с исковым заявлением.

В суде отметили, что суд ее вправе оценивать правильность профессиональных действий врачей-членов военно-врачебной комиссии при установлении диагнозов, исследовании медицинской документации и применении расписания болезней, поскольку такие вопросы требуют специальных медицинских знаний.

"Учитывая, что решение ВЛК о пригодности истца к военной службе оставалось действующим, а окончательного решения ВЛК региона или Центральной военно-врачебной комиссии, которое могло бы быть предметом судебного обжалования, материалы дела не содержали, суд пришел к выводу, что требования о признании противоправными действий по организации и проведению ВЛК, отмена являются безосновательными", - говорят специалисты.

Напомним, ранее опекун недееспособного гражданина обратился в Тернопольский окружной административный суд с иском в ТЦК. Оказалось, что мужчину с инвалидностью мобилизовали .