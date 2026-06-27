На Львівщині у чоловіка після мобілізації виявили пухлину: чому його не звільнили від служби

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Львівський окружний адміністративний суд розглянув справу щодо військової служби чоловіка. З'ясувалось, що після мобілізації у нього виявили пухлину

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Чоловік звернувся до суду з вимогою визнати протиправними дії ТЦК та ВЛК. За його словами, вони не провели належного медичного обстеження та призвали його на військову службу.

За словами чоловіка, військово-лікарська комісія була проведена без повного медичного обстеження та без урахування фактичного стану його здоров'я. При цьому вже після призову у нього виявили пухлинне утворення правої нирки. На думку чоловіка, захворювання було ще на момент ВЛК, а значить не було враховане.

У ВЛК зазначили, що провели огляд та не отримували скарг. Чоловіка визнали здоровим та придатним до служби. За їхніми словами, він не повідомляв про будь-які скарги на стан здоров'я, а твердження про виявлення злоякісного новоутворення не були підтверджені належними медичними доказами, поданими разом із позовною заявою.

У суді зазначили, що суд ее вправі оцінювати правильність професійних дій лікарів-членів військово-лікарської комісії при встановленні діагнозів, дослідженні медичної документації та застосуванні Розкладу хвороб, оскільки такі питання потребують спеціальних медичних знань.

"З огляду на те, що рішення ВЛК щодо придатності позивача до військової служби залишалося чинним, а остаточного рішення ВЛК регіону чи Центральної військово-лікарської комісії, яке могло б бути предметом судового оскарження, матеріали справи не містили, суд дійшов висновку, що вимоги про визнання протиправними дій щодо організації та проведення ВЛК, скасування рішення про призов, а також про зобов'язання провести повторний медичний огляд є безпідставними", - кажуть фахівці.

Нагадаємо, раніше опікун недієздатного громадянина звернувся до Тернопільського окружного адміністративного суду з позовом до ТЦК. Виявилось, що чоловіка з інвалідністю мобілізували.