В Украине мобилизовали священника: что решил суд

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Священник был мобилизован. При этом он был убежден, что имел право на отсрочку

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

В ноябре прошлого года священника мобилизовали. Он просил признать приказ о его призыве недействительным. По его словам, его мобилизовали без прохождения военно-врачебной комиссии, что он имел право на отсрочку как священнослужитель.

На самом деле суд получил карточку медицинского осмотра, справку ВЛК и подпись самого мужчины с заключением комиссии. При этом суд отметил, что отсрочка отдельных священнослужителей не возникает автоматически. Для этого нужно было оформить бронирование, а он этого не сделал.

Таким образом, его мобилизацию сочли законной.

Напомним, ранее опекун недееспособного гражданина обратился в Тернопольский окружной административный суд с иском в ТЦК. Оказалось, что мужчину с инвалидностью мобилизовали.