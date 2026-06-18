Ящерицы, змеи и пауки: таможенники на Львовщине изъяли партию экзотических животных

Фото: Львовская таможня

В пункте пропуска "Краковец – Корчова" на Львовщине таможенники совместно с пограничниками обнаружили крупную партию экзотических животных и беспозвоночных

Об этом сообщила Львовская таможня, передает RegioNews.

Сегодня, 18 июня, на въезд в Украину прибыл автомобиль Kia Carnival под управлением 37-летнего жителя Ровенской области. Для прохождения контроля водитель выбрал "зеленый коридор".

В ходе углубленного осмотра транспортного средства в багажнике обнаружили 77 контейнеров с животными.

Среди них – ящерицы, лягушки, змеи, пауки, многоножки, жуки и другие насекомые. Часть из них происходит из Северной и Южной Америки, Африки, Юго-Восточной Азии, Карибского бассейна и Австралии.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч. 3 ст. 471 Таможенного кодекса Украины (недекларирование товаров, подлежащих ограничениям или запретам при перемещении через границу).

Животных изъяли и передали на ответственное хранение. Их дальнейшую судьбу будет определять суд после проведения экспертиз.

Напомним, ранее на границе с Польшей таможни изъяли партию запрещенных "уколов красоты". Примерная стоимость контрабандного препарата составляет 570 тысяч гривен.