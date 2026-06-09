Фото: Львовская таможня

Об этом сообщает Львовская таможня, передает RegioNews.

За рулем автомобиля Mercedes-Benz Sprinter, въезжавшего из Польши, находилась 48-летняя жительница Черновцов.

Во время проверки авто в салоне микроавтобуса таможенники обнаружили 285 флаконов препарата "Refinex" (ботулотоксин типа А). Этот инъекционный нейромодулятор используется в косметологии для разглаживания морщин и лечения повышенного потоотделения (гипергидроза). В Украине этот препарат официально запрещен для продажи, хранения и использования.

Контрабандный товар изъяли, его ориентировочная стоимость составляет 570 тысяч гривен.

На водительницу составили протокол о нарушении таможенных правил по ч. 3 ст. 471 ТКУ.

Напомним, ранее на границе с Польшей таможенники задержали партии косметики. Общая стоимость обнаруженных товаров составила 1,4 млн гривен.