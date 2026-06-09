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09 июня 2026, 09:11

На границе с Польшей изъяли партию запрещенных "уколов красоты" почти на 600 тыс. грн

09 июня 2026, 09:11
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Фото: Львовская таможня
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В понедельник, 8 июня, в пункте пропуска "Краковец – Корчёва" изъяли партию запрещенного ботулотоксина

Об этом сообщает Львовская таможня, передает RegioNews.

За рулем автомобиля Mercedes-Benz Sprinter, въезжавшего из Польши, находилась 48-летняя жительница Черновцов.

Во время проверки авто в салоне микроавтобуса таможенники обнаружили 285 флаконов препарата "Refinex" (ботулотоксин типа А). Этот инъекционный нейромодулятор используется в косметологии для разглаживания морщин и лечения повышенного потоотделения (гипергидроза). В Украине этот препарат официально запрещен для продажи, хранения и использования.

Контрабандный товар изъяли, его ориентировочная стоимость составляет 570 тысяч гривен.

На водительницу составили протокол о нарушении таможенных правил по ч. 3 ст. 471 ТКУ.

Напомним, ранее на границе с Польшей таможенники задержали партии косметики. Общая стоимость обнаруженных товаров составила 1,4 млн гривен.

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таможня контрабанда Львовская область косметология таможенники инъекции
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