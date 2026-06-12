На границе с Польшей водитель "забыл" задекларировать 230 колес на 1,4 млн грн

Фото: Львовская таможня

В пункте пропуска "Шегини – Медика" львовские таможенники обнаружили незадекларированный товар стоимостью более 1,4 млн гривен

Об этом сообщила Львовская таможня, передает RegioNews.

В Украине из Республики Польша прибыл грузовой автомобиль Scania под управлением 48-летнего жителя Львовщины. В таможенной декларации водитель отметил, что перевозит 1208 пневматических шин общей стоимостью около 800 тысяч гривен.

Во время таможенного контроля транспортное средство было направлено на рентгенографическое сканирование. Проверка выявила несоответствие между задекларированным грузом и его фактическим содержанием.

В результате осмотра работники таможни обнаружили 230 автомобильных колес, сведения о которых отсутствовали в декларации. Примерная стоимость незадекларированного товара составляет 1,4 млн гривен.

По факту нарушения составлен протокол по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины.

Напомним, ранее в пункте пропуска "Краковец - Корчёва" таможенники изъяли партию запрещенного ботулотоксина. За рулем въезжавшего из Польши автомобиля Mercedes-Benz Sprinter находилась 48-летняя жительница Черновцов. На нее составили протокол о нарушении таможенных правил.