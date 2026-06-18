Ящірки, змії та павуки: митники на Львівщині вилучили партію екзотичних тварин

Фото: Львівська митниця

У пункті пропуску "Краківець – Корчова" на Львівщині митники спільно з прикордонниками виявили велику партію екзотичних тварин і безхребетних

Про це повідомила Львівська митниця, передає RegioNews.

Сьогодні, 18 червня, на в'їзд в Україну прибув автомобіль Kia Carnival під керуванням 37-річного мешканця Рівненської області. Для проходження контролю водій обрав "зелений коридор".

Під час поглибленого огляду транспортного засобу у багажнику виявили 77 контейнерів з тваринами.

Серед них – ящірки, жаби, змії, павуки, багатоніжки, жуки та інші комахи. Частина з них походить із Північної та Південної Америки, Африки, Південно-Східної Азії, Карибського басейну та Австралії.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України (недекларування товарів, що підлягають обмеженням або заборонам при переміщенні через кордон).

Тварин вилучили та передали на відповідальне зберігання. Їх подальшу долю визначатиме суд після проведення експертиз.

Нагадаємо, раніше на кордоні з Польщею митници вилучили партію заборонених "уколів краси". Орієнтовна вартість контрабандного препарату становить 570 тисяч гривень.