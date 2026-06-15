Фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

В этот раз в объективы камер пограничников на Самборщине попали лесные жители – косули и лиса.

Животные спокойно передвигались по лесным тропам приграничья: косули не спеша прогуливались по территории, а лиса пристально прислушивалась к каждому шороху.

В ГПСУ отмечают, что современные системы мониторинга работают непрерывно. Они помогают стражам рубежей не только оперативно реагировать на любые изменения обстановки даже в самых отдаленных уголках, но и фиксировать неповторимую красоту и жизнь дикой природы приграничья.

Напомним, в конце мая житель Киева, пытавшийся незаконно попасть в Румынию через горы, во время ночного перехода встретил медведицу. Пограничники спасли мужчину.