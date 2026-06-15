Фото: Львовская таможня

Львовские таможенники совместно с пограничниками на пункте пропуска "Краковец-Корчева" пресекли несколько попыток незаконного ввоза дорогостоящей техники в Украину. Нарушители пытались скрыть контрабанду, маскируясь благотворительной деятельностью

Об этом сообщает Львовская таможня, передает RegioNews.

В одном из случаев 37-летняя жительница Львовской области, возвращавшаяся домой на микроавтобусе Ford Transit, указала в декларации, что перевозит 480 килограммов гуманитарной помощи – 24 мешка корма для животных. Однако при осмотре выяснилось, что женщина прятала под своей курткой восемь незадекларированных смартфонов Apple iPhone 17 Pro Max. Их стоимость оценили в 600 тысяч гривен.

В тот же день аналогичную схему разоблачили в другом микроавтобусе – SEAT, за рулем которого находилась 48-летняя жительница Яворивского района. Водитель так же задекларировала гуманитарный груз – 500 килограммов корма для животных. Во время подробной проверки в автомобиле обнаружили шесть iPhone 17 Pro Max: два из них были спрятаны в конструктивных полостях приборной панели, а четыре – под верхней одеждой женщины. Стоимость этих гаджетов составляет 500 тысяч гривен.

По обоим фактам сокрытия товаров от таможенного контроля составили протоколы по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины.

Кроме этого, в "Краковке" задержали 21-летнего жителя Черновцов, который управлял микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter. В багажнике его автомобиля таможенники обнаружили незадекларированную технику, среди которой мобильные телефоны Xiaomi и OnePlus на общую сумму 250 тысяч гривен. По этому факту составили протокол по ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

Напомним, ранее на границе с Польшей таможни изъяли партию запрещенных "уколов красоты". Примерная стоимость контрабандного препарата составляет 570 тысяч гривен.