Состояние Назария Гусакова, подозреваемого в мошенничестве, резко ухудшилось – что известно
Состояние здоровья Назария Гусакова – одного из самых известных украинцев со спинальной мышечной атрофией – ухудшилось
Об этом в комментарии hromadske повідомила адвокат Гусакова Наталья Бельдий, передает RegioNews.
По ее словам, состояние мужчины существенно ухудшилось: он не может самостоятельно двигать конечностями.
"Очень плохое состояние, у него мышечная деятельность – 0%. Ему очень ухудшилось. Оно не может даже саму руку поднять", – отметила адвокат.
В конце мая Печерский районный суд Киева продлил ему меру пресечения еще на два месяца в виде ночного домашнего ареста.
Защитница говорит, что решения не будут обжаловать, в то время как ожидают рассмотрения самого дела – сейчас оно находится на этапе досудебного расследования
Напомним, скандал с Гусаковым разгорелся летом 2025 года.
Правоохранители начали два уголовных производства по фактам сбора средств для львовянина Назария Гусакова, который заявлял о необходимости закупки дорогостоящего препарата для лечения спиральной мышечной атрофии.
Когда дело получило огласку, подозреваемый был в Италии, а 25 марта 2026 года в Офисе Генпрокурора сообщили, что он вернулся в Украину.
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