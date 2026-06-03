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03 июня 2026, 10:51

Состояние Назария Гусакова, подозреваемого в мошенничестве, резко ухудшилось – что известно

03 июня 2026, 10:51
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Фото: из открытых источников
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Состояние здоровья Назария Гусакова – одного из самых известных украинцев со спинальной мышечной атрофией – ухудшилось

Об этом в комментарии hromadske повідомила адвокат Гусакова Наталья Бельдий, передает RegioNews.

По ее словам, состояние мужчины существенно ухудшилось: он не может самостоятельно двигать конечностями.

"Очень плохое состояние, у него мышечная деятельность – 0%. Ему очень ухудшилось. Оно не может даже саму руку поднять", – отметила адвокат.

В конце мая Печерский районный суд Киева продлил ему меру пресечения еще на два месяца в виде ночного домашнего ареста.

Защитница говорит, что решения не будут обжаловать, в то время как ожидают рассмотрения самого дела – сейчас оно находится на этапе досудебного расследования

Напомним, скандал с Гусаковым разгорелся летом 2025 года.

Правоохранители начали два уголовных производства по фактам сбора средств для львовянина Назария Гусакова, который заявлял о необходимости закупки дорогостоящего препарата для лечения спиральной мышечной атрофии.

Когда дело получило огласку, подозреваемый был в Италии, а 25 марта 2026 года в Офисе Генпрокурора сообщили, что он вернулся в Украину.

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