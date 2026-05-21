21 мая 2026, 19:20

В Днепропетровской области разоблачили колл-центр, который обманул граждан на 3 млн грн

Фото: Нацполиция
Полиция Днепропетровщины задержала псевдобанкиров, которые обманули граждан почти на 3 млн грн. Мошенники использовали методы социальной инженерии, заставляя жертв самостоятельно переводить средства на "безопасные" счета

Об этом сообщила Нацполиция, передает RegioNews .

Организованная преступная группа, используя мошеннические колл-центры, действовала по схеме "звонок из банка" и выманивала у людей деньги на подконтрольные счета дропов.

Полицейские установили, что фигуранты сообщали пострадавшим о якобы подозреваемых транзакциях, попытках оформления кредитов или блокировании банковских карт.

Используя методы социальной инженерии, злоумышленники входили в доверие и убеждали людей переводить средства на подконтрольные счета, которые позиционировались как "безопасные".

Звонки потерпевшим совершались, в частности, и с временно оккупированных территорий Украины. В результате противоправной деятельности уже установлено 22 потерпевших, которым нанесен ущерб на почти 3 миллиона гривен.

Полицейские провели 40 обысков по местам жительства фигурантов, транспортных средств и других помещениях, которые использовались в преступной деятельности. В результате изъяты десятки единиц компьютерной техники, мобильные телефоны, SIM-карты, банковские карты, наличные средства, черновая документация и другие доказательства противоправной деятельности.

Десять фигурантов объявили подозрение в мошенничестве, им грозит до 8 лет заключения.

Напомним, что в Киеве аферисты притворялись сотрудниками СБУ. Их жертвой стал пенсионер.

