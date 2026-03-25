Гусаков в Украине: псевдосбор на лечение СМА и новые подробности следствия

Фото: Facebook/NazariRazan

Об этом информирует RegioNews.

По данным Офиса Генерального прокурора, 25 марта он вернулся в Украину после лечения в Италии, ему вручили сообщение об изменении подозрения.

Правовая квалификация действий Гусакова осталась без изменений, однако в ходе расследования возросло количество пострадавших с 34 до 96 человек, а сумма нанесенного ущерба увеличилась с 1,3 млн грн до 2 млн грн.

По данным следствия, Гусаков организовал кампанию по сбору средств через социальные сети и Telegram-каналы, заявляя о якобы критической потребности в препарате "Рисдиплам" для лечения СМА. При этом с июня 2024 львовянин бесплатно получал этот препарат от Львовского городского совета.

Следствие установило, что часть собранных денег Гусаков тратил не на лечение, а на азартные игры, инвестиции в криптовалюту и потребности. Через обменник, который мог конвертировать средства в криптовалюту, подозреваемый и его подельники выводили деньги за границу. Также Госфинмониторинг доказал, что часть средств он потратил на онлайн игры.

Как пишет Zaxid.net, всего с января 2020 по конец июня 2026 года Гусаков собрал донатов на сумму 103,9 млн грн, из которых около 5,7 млн грн перечислили медийщики.

Большинство средств – около 80 млн грн – перечислено на более тысячи карточек физлиц, часть затем перевели в криптовалюту.

Следствие считает, что с выводом денег с благотворительных счетов Гусакову помогали двое знакомых, действовавших как преступная группа. В эту деятельность они привлекли еще нескольких соучастников.

В рамках дела правоохранители провели обыски во Львове и Киеве, изъяв 3,6 млн грн, 32 тыс. евро, 155 тыс. долларов и другую валюту, мобильные телефоны и флеш-накопители. Владелец обменника пытался оспорить арест средств, однако Киевский апелляционный суд отказал.

Сейчас в суд направлено ходатайство о применении круглосуточного домашнего ареста для Гусакова, с разрешением покидать место жительства только для получения медицинской помощи или следования к укрытию во время воздушной тревоги.

Напомним, скандал с Гусаковым разгорелся летом 2025 года.

Правоохранители начали два уголовных производства по фактам сбора средств для львовянина Назария Гусакова, который заявлял о необходимости закупки дорогостоящего препарата для лечения спиральной мышечной атрофии.

Как сообщил президент Владимир Зеленскицй, до которого дошло громкое дело, Гусаков покинул территорию Украины 13 июня.

