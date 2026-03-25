14:10  25 марта
На Днепропетровщине овчарка растерзала лицо девушке во время стрима в TикТоk
11:46  25 марта
В Одесской области 15-летний парень "заминировал" школу ради шутки
09:34  25 марта
На Житомирщине мужчина проломил голову 10-летнему мальчику: ребенок в реанимации
UA | RU
UA | RU
25 марта 2026, 15:24

Гусаков в Украине: псевдосбор на лечение СМА и новые подробности следствия

25 марта 2026, 15:24
Читайте також українською мовою
Фото: Facebook/NazariRazan
Читайте також
українською мовою

Стали известны новые детали дела львовянина Назария Гусакова, подозреваемого в мошенническом сборе средств якобы на лечение СМА

Об этом информирует RegioNews.

По данным Офиса Генерального прокурора, 25 марта он вернулся в Украину после лечения в Италии, ему вручили сообщение об изменении подозрения.

Правовая квалификация действий Гусакова осталась без изменений, однако в ходе расследования возросло количество пострадавших с 34 до 96 человек, а сумма нанесенного ущерба увеличилась с 1,3 млн грн до 2 млн грн.

По данным следствия, Гусаков организовал кампанию по сбору средств через социальные сети и Telegram-каналы, заявляя о якобы критической потребности в препарате "Рисдиплам" для лечения СМА. При этом с июня 2024 львовянин бесплатно получал этот препарат от Львовского городского совета.

Следствие установило, что часть собранных денег Гусаков тратил не на лечение, а на азартные игры, инвестиции в криптовалюту и потребности. Через обменник, который мог конвертировать средства в криптовалюту, подозреваемый и его подельники выводили деньги за границу. Также Госфинмониторинг доказал, что часть средств он потратил на онлайн игры.

Как пишет Zaxid.net, всего с января 2020 по конец июня 2026 года Гусаков собрал донатов на сумму 103,9 млн грн, из которых около 5,7 млн грн перечислили медийщики.

Большинство средств – около 80 млн грн – перечислено на более тысячи карточек физлиц, часть затем перевели в криптовалюту.

Следствие считает, что с выводом денег с благотворительных счетов Гусакову помогали двое знакомых, действовавших как преступная группа. В эту деятельность они привлекли еще нескольких соучастников.

В рамках дела правоохранители провели обыски во Львове и Киеве, изъяв 3,6 млн грн, 32 тыс. евро, 155 тыс. долларов и другую валюту, мобильные телефоны и флеш-накопители. Владелец обменника пытался оспорить арест средств, однако Киевский апелляционный суд отказал.

Сейчас в суд направлено ходатайство о применении круглосуточного домашнего ареста для Гусакова, с разрешением покидать место жительства только для получения медицинской помощи или следования к укрытию во время воздушной тревоги.

Напомним, скандал с Гусаковым разгорелся летом 2025 года.

Правоохранители начали два уголовных производства по фактам сбора средств для львовянина Назария Гусакова, который заявлял о необходимости закупки дорогостоящего препарата для лечения спиральной мышечной атрофии.

Как сообщил президент Владимир Зеленскицй, до которого дошло громкое дело, Гусаков покинул территорию Украины 13 июня.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
подозрение Львов прокуратура деньги мошенничество обман Назарий Гусаков СМА
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
Все публикации »
Виталий Портников
Валерий Чалый
Валерий Пекар
Все блоги »