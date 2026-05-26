"У вас долг": мошенники рассылают украинцам фейковые письма от ДПС
В Украине зафиксирована массовая фишинговая рассылка, которую злоумышленники осуществляют с использованием имени Государственной налоговой службы
Об этом сообщили в ведомстве, передает RegioNews.
Отмечается, что мошенники посылают электронные письма с уведомлениями о якобы имеющемся налоговом долге и требованием срочно его уплатить по указанной ссылке.
В ГПС отмечают, что такие сообщения не имеют никакого отношения к налоговой службе и являются попыткой мошенничества.
В фейковых письмах обычно содержится сообщение о "неуплаченном налоговом долге", призыв срочно перейти по ссылке для проверки информации или уплаты задолженности, использования логотипов и визуального стиля, похожего на официальный, а также поддельные адреса отправителя, имитирующие государственные домены.
Специалисты предупреждают, что переход по таким ссылкам может привести к заражению устройства вредоносным программным обеспечением или похищению персональных данных.
В ГПС подчеркивают, что служба не направляет требований об уплате налогового долга из-за посторонних ссылок в электронной почте.
Граждан и бизнес призывают быть внимательными и соблюдать правила кибергигиены:
- не открывать письма от неизвестных отправителей,
- не переходить по сомнительным ссылкам,
- не загружать вложения,
- проверять информацию только через официальные ресурсы ГПС.
Напомним, ранее кберполиция предупреждала украинцев о массовых мошеннических рассылках, поступавших якобы от почтовых операторов. В сообщениях говорилось о необходимости "обновить данные доставки" или подтвердить адрес, но на самом деле ссылка ведет на фишинговые сайты.