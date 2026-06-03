12:30  03 червня
У Дніпрі священник ґвалтував доньок та створював дитяче порно
10:14  03 червня
У Києві затримали 21-річного молодика, який відібрав у жінки сумку з грошима
08:53  03 червня
Смертельна ДТП на Закарпатті: один підліток загинув, троє людей у лікарні
UA | RU
UA | RU
03 червня 2026, 10:51

Стан Назарія Гусакова, якого підозрюють у шахрайстві, різко погіршився – що відомо

03 червня 2026, 10:51
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Стан здоров'я Назарія Гусакова – одного з найвідоміших українців зі спінальною м'язовою атрофією – погіршився

Про це в коментарі hromadske повідомила адвокатка Гусакова Наталія Бельдій, передає RegioNews.

За її словами, стан чоловіка суттєво погіршився: він не може самостійно рухати кінцівками.

"Дуже поганий стан, у нього м'язова діяльність – 0%. Йому дуже погіршало. Він не може навіть сам руку підняти", – зазначила адвокатка.

Наприкінці травня Печерський районний суд Києва продовжив йому запобіжний захід ще на два місяці у вигляді нічного домашнього арешту.

Захисниця каже, що рішення не будуть оскаржувати, натомість чекають розгляду самої справи – нині вона перебуває на етапі досудового розслідування

Нагадаємо, скандал із Гусаковим розгорівся влітку 2025 року.

Правоохоронці розпочали два кримінальні провадження за фактами збору коштів для львів'янина Назарія Гусакова, який заявляв про потребу у закупівлі дороговартісного препарату для лікування спіральної м’язової атрофії.

Коли справа набула розголосу, підозрюваний був у Італії, а 25 березня 2026 року в Офісі Генпрокурора повідомили, що він повернувся до України.

Читайте також: (Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Назарій Гусаков збір коштів СМА шахрайство здоров`я підозрювана
"У вас борг": шахраї розсилають українцям фейкові листи від ДПС
26 травня 2026, 13:22
Житель Тернопільщини перерахував шахраям 431 тисячу гривень за автомобіль з Instagram
22 травня 2026, 12:52
На Дніпропетровщині викрили кол-центр, який ошукав громадян на 3 млн грн
21 травня 2026, 19:20
Всі новини »
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
На Волині водій Mercedes збив велосипедиста на смерть
03 червня 2026, 13:13
У Києві судили військового, який на замовлення пішов підпалювати залізницю
03 червня 2026, 13:00
Спалила живцем: на Чернігівщині судитимуть жінку за вбивство бабусі
03 червня 2026, 12:56
20,3 тис. євро за землю: сільського голову на Львівщині судитимуть за хабар
03 червня 2026, 12:37
У Дніпрі священник ґвалтував доньок та створював дитяче порно
03 червня 2026, 12:30
На Черкащині автівка злетіла у кювет і перекинулася: четверо травмованих
03 червня 2026, 12:24
"Мінус два кораблі": співвласник Fire Point заявив про удари в Петербурзі
03 червня 2026, 11:58
Корупція – не єдиний ворог: що ще паралізує державу під час війни
03 червня 2026, 11:54
Ранкова атака БпЛА на Харків: що відомо про постраждалих
03 червня 2026, 11:42
За 1100 км від України: Зеленський підтвердив удар по нафтовому терміналу в Петербурзі
03 червня 2026, 11:25
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
Всі публікації »
Павло Казарін
Віктор Ягун
Сергій Фурса
Всі блоги »