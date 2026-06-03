Стан Назарія Гусакова, якого підозрюють у шахрайстві, різко погіршився – що відомо

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Стан здоров'я Назарія Гусакова – одного з найвідоміших українців зі спінальною м'язовою атрофією – погіршився

Про це в коментарі hromadske повідомила адвокатка Гусакова Наталія Бельдій, передає RegioNews.

За її словами, стан чоловіка суттєво погіршився: він не може самостійно рухати кінцівками.

"Дуже поганий стан, у нього м'язова діяльність – 0%. Йому дуже погіршало. Він не може навіть сам руку підняти", – зазначила адвокатка.

Наприкінці травня Печерський районний суд Києва продовжив йому запобіжний захід ще на два місяці у вигляді нічного домашнього арешту.

Захисниця каже, що рішення не будуть оскаржувати, натомість чекають розгляду самої справи – нині вона перебуває на етапі досудового розслідування

Нагадаємо, скандал із Гусаковим розгорівся влітку 2025 року.

Правоохоронці розпочали два кримінальні провадження за фактами збору коштів для львів'янина Назарія Гусакова, який заявляв про потребу у закупівлі дороговартісного препарату для лікування спіральної м’язової атрофії.

Коли справа набула розголосу, підозрюваний був у Італії, а 25 березня 2026 року в Офісі Генпрокурора повідомили, що він повернувся до України.

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