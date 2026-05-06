Дело Фарион: защита Зинченко заявила о "незаконном составе суда"

Коллегия судей под председательством Невойта.

Во Львове в Шевченковском районном суде 5 мая состоялось заседание по делу обвиняемого в убийстве Ирины Фарион Вячеслава Зинченко

Защитница подсудимого подала ходатайство об отводе секретаря суда и коллегии судей, однако суд оба ходатайства отклонил.

Заседание началось с опозданием из-за сообщения о якобы заминировании здания суда. После начала слушания адвокат Лариса Криворучко заявила об отводе секретаря, мотивируя это ненадлежащим и несвоевременным информированием о судебных заседаниях.

Адвокат Зинченко Лариса Криворучко.

Прокуроры по делу возражали против удовлетворения ходатайства, отметив, что процедура вызовов не свидетельствует о предвзятости секретаря и не нарушает права на защиту. Суд согласился с позицией обвинения и отказал в отводе.

После этого защитница подала ходатайство об отводе коллегии судей, ссылаясь на якобы нарушения автоматизированного распределения дел. Она заявила о возможном "искусственном вмешательстве" в систему определения состава суда.

"...вы являетесь незаконно сформированным составом суда. Примете вы это, не примете, это наша правовая позиция. Я думаю, что Европейский суд это примет, потому что вмешательство железобетонное", – отметила защитница обвиняемого.

Прокуроры подчеркнули, что автоматизированное распределение осуществляется по принципу случайности, а каких-либо доказательств вмешательства в систему не предоставлено.

Суд также отклонил ходатайство, отметив, что оснований для сомнений в законности формирования коллегии нет.

Ухвалы суда окончательныме и не подлежат обжалованию.

Напомним, обвиняемый в убийстве языковеда Ирины Фарион Вячеслав Зинченко заявил, что с 17 апреля он голодает. Также прямо в зале он попытался совершить самоубийство: повеситься на футболке.

Дело об убийстве Ирины Фарион

Трагедия произошла 19 июля 2024, около 19:20, у дома Ирины Фарион на улице Масарика во Львове. Злоумышленник произвел один выстрел в голову жертвы и скрылся. Пострадавшую доставили в больницу, но спасти ее не удалось – она скончалась от полученного ранения.

26 декабря 2024 года правоохранители завершили расследование резонансного убийства общественного деятеля, бывшего народного депутата Ирины Фарион.

После переквалификации преступления 18-летний житель Днепра Вячеслав Зинченко обвиняется в умышленном убийстве по мотивам национальной нетерпимости. Парню грозит пожизненное заключение.

Адвокат подсудимого Игорь Сулима сообщил, что по делу есть 30 томов. В суде изучается видео с камер наблюдения и результаты экспертиз. Зинченко находится под стражей.

Ранее мать Вячеслава Зинченко Елена заявляла, что у адвокатов есть новые доказательства невиновности ее сына.