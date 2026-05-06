Справа Фаріон: захист Зінченка заявив про "незаконний склад суду"

Колегія суддів під головуванням Невойта. Суспільне Львів/Ольга Дейнека

У Львові в Шевченківському районному суді 5 травня відбулося засідання у справі обвинуваченого у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеслава Зінченка

Захисниця підсудного подала клопотання про відвід секретаря суду та колегії суддів, однак суд обидва клопотання відхилив.

Засідання розпочалося із запізненням через повідомлення про нібито замінування будівлі суду. Після початку слухання адвокатка Лариса Криворучко заявила про відвід секретаря, мотивуючи це неналежним і несвоєчасним інформуванням про судові засідання.

Адвокатка Зінченка Лариса Криворучко. Суспільне Львів/Ольга Дейнека

Прокурори у справі заперечили проти задоволення клопотання, зазначивши, що процедура викликів не свідчить про упередженість секретаря та не порушує права на захист. Суд погодився з позицією обвинувачення та відмовив у відводі.

Після цього захисниця подала клопотання про відвід колегії суддів, посилаючись на нібито порушення автоматизованого розподілу справ. Вона заявила про можливе "штучне втручання" у систему визначення складу суду.

"...ви є незаконно сформованим складом суду. Приймете ви це, не приймете, це є наша правова позиція. Я думаю, що Європейський суд це прийме, бо втручання залізобетонне", – сказала захисниця обвинуваченого.

Прокурори наголосили, що автоматизований розподіл здійснюється за принципом випадковості, а будь-яких доказів втручання у систему не надано.

Суд також відхилив це клопотання, зазначивши, що підстав для сумнівів у законності формування колегії немає.

Ухвали суду є остаточними і не підлягають оскарженню.

Нагадаємо, обвинувачений у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко заявив, що з 17 квітня, він голодує. Також прямо у залі він спробував здійснити самогубство: повіситися на футболці.

Справа про вбивство Ірини Фаріон

Трагедія сталася 19 липня 2024 року, близько 19:20, біля будинку Ірини Фаріон на вулиці Масарика у Львові. Зловмисник здійснив один постріл у голову жертви та втік. Постраждалу доправили до лікарні, але врятувати її не вдалося – вона померла від отриманого поранення.

26 грудня 2024 року правоохоронці завершили розслідування резонансного вбивства громадської діячки, колишньої народної депутатки Ірини Фаріон.

Після перекваліфікації злочину 18-річного жителя Дніпра В'ячеслава Зінченка обвинувачують в умисному вбивстві з мотивів національної нетерпимості. Хлопцеві загрожує довічне ув'язнення.

Адвокат підсудного Ігор Сулима повідомив, що у справі є 30 томів. У суді вивчають відео з камер спостереження та результати експертиз. Зінченко перебуває під вартою.

Раніше мати В'ячеслава Зінченка Олена заявляла, що адвокати мають нові докази невинуватості її сина.