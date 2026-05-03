10:10  03 мая
Во Львове 22-летняя девушка попала в больницу из-за угарного газа
18:36  02 мая
В Ровно обезвредили боевую часть "Шахеда", который попал в дом и не взорвался
19:13  02 мая
В Николаевской области мужчина напугал посетителей супермаркета ружьем
UA | RU
UA | RU
03 мая 2026, 10:10

Во Львове 22-летняя девушка попала в больницу из-за угарного газа

03 мая 2026, 10:10
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

Сегодня утром, 3 мая, около 05:31 во Львове зафиксировали случай отравления угарным газом. Инцидент произошел в квартире дома по улице Степана Бандеры

Об этом сообщили в Департаменте по гражданской защите Львовской ОГА, передает RegioNews.

Отмечается, что пострадавшая местная жительница 2004 года рождения. Медики госпитализировали ее во Львовскую областную клиническую больницу. Состояние девушки врачи оценивают как среднюю тяжесть.

На место происшествия оперативно прибыли работники газовой службы, которые прекратили подачу газа в дом.

Пока обстоятельства инцидента устанавливаются.

Специалисты призывают жителей соблюдать правила безопасности при пользовании газовыми приборами и регулярно проверять исправность вентиляции.

Напомним, ранее в Николаевской области из-за халатности отца погиб трехлетний мальчик. По предварительным выводам экспертов, ребенок отравился угарным газом. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружили.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львов угарный газ девушка больница отравление
Во Львове с башни Ратуши упал иностранец
28 апреля 2026, 21:59
Смерть ребенка в парке 700-летия Львова: в полиции рассказали детали
28 апреля 2026, 19:49
Во Львове в парке нашли мёртвого младенца
28 апреля 2026, 16:39
Все новости »
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
Николаев под ударом баллистики: двое пострадавших
03 мая 2026, 09:51
РФ ударила по Одесщине: погибли два человека, пятеро ранены
03 мая 2026, 09:13
РФ атаковала Украину 268 БпЛА и ракетой: есть попадания на 15 локациях
03 мая 2026, 09:01
В Николаевской области мужчина напугал посетителей супермаркета ружьем
02 мая 2026, 19:13
В Ровно обезвредили боевую часть "Шахеда", который попал в дом и не взорвался
02 мая 2026, 18:36
На трассе во Львовской области столкнулись два автомобиля: пострадали четыре человека
02 мая 2026, 17:58
Удар КАБами по Запорожскому району: погиб мужчина, среди раненых – ребенок
02 мая 2026, 17:24
В Киеве произошла стрельба из-за конфликта на дороге
02 мая 2026, 16:43
Силы обороны поразили российские "Искандеры", РЛС "Подлет" и склады боеприпасов
02 мая 2026, 16:14
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Все блоги »