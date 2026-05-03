Во Львове 22-летняя девушка попала в больницу из-за угарного газа

Иллюстративное фото: ГСЧС

Сегодня утром, 3 мая, около 05:31 во Львове зафиксировали случай отравления угарным газом. Инцидент произошел в квартире дома по улице Степана Бандеры

Об этом сообщили в Департаменте по гражданской защите Львовской ОГА, передает RegioNews.

Отмечается, что пострадавшая местная жительница 2004 года рождения. Медики госпитализировали ее во Львовскую областную клиническую больницу. Состояние девушки врачи оценивают как среднюю тяжесть.

На место происшествия оперативно прибыли работники газовой службы, которые прекратили подачу газа в дом.

Пока обстоятельства инцидента устанавливаются.

Специалисты призывают жителей соблюдать правила безопасности при пользовании газовыми приборами и регулярно проверять исправность вентиляции.

Напомним, ранее в Николаевской области из-за халатности отца погиб трехлетний мальчик. По предварительным выводам экспертов, ребенок отравился угарным газом. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружили.