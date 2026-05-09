16:40  09 мая
В результате обстрела погиб заместитель председателя Краматорской РГА
12:15  09 мая
В Одессе киллер пытался убить топ-чиновника Военно-Морских Сил ВСУ "ко Дню Победы"
15:45  09 мая
Масштабный пожар в Черниговской области: спасатели локализовали огонь
UA | RU
UA | RU
09 мая 2026, 21:35

В Закарпатье военные ТЦК открыли огонь во время штурма здания - СМИ

09 мая 2026, 21:35
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Стрельба произошла возле Межгорского ТЦК. Это произошло после мобилизации местного представителя ромской общины

Об этом сообщает журналист Виталий Глагола, передает RegioNews.

По словам журналиста, после мобилизации местного представителя ромского общества там собралась толпа около 30 человек. Они начали выламывать двери и пытаться прорваться к зданию ТЦК.

По словам Виталия Глаголы, раздались по меньшей мере четыре выстрела. Источники журналиста утверждают, что выстрел из автомата был произведен холостой патроном.

"Также стало известно, что руководство ТЦК сначала пыталось отрицать факт стрельбы. Речь идет о ТВО начальника 2 отдела Хустского РТЦК и СП майора Романа Салыгу. Сначала звучала версия, что выстрелов вообще не было. Потом - что было всего два выстрела холостыми патронами. Но после этого мне послали видео, на котором четко слышно по меньшей мере четыре выстрела", - пишет журналист.

Напомним, в Днепре 4 мая во время осуществления мероприятий по оповещению произошло нападение на представителей Территориального центра комплектования. Местный житель произвел выстрелы в сторону работников. Травмированы два представителя ТЦК.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ТЦК Закарпатье стрельба
В Днепре прохожие напали на ТЦК: в ведомстве отреагировали
08 мая 2026, 22:55
В Днепропетровской области чиновника ТЦК поймали на взятке
06 мая 2026, 22:40
Обыски в ТЦК: в Днепре СБУ "посетила" с проверками - есть первые задержания (ВИДЕО)
06 мая 2026, 17:25
Все новости »
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
На Волыни судили агента РФ, который "отчитывался" россиянам о военных объектах Польши
09 мая 2026, 22:45
Стрельба возле ТЦК в Закарпатье: в ТЦК сделали заявление
09 мая 2026, 22:15
В Житомирской области продолжает гореть заповедник
09 мая 2026, 21:50
На Буковине мужчина задушил невестку и закопал тело в огороде.
09 мая 2026, 21:10
В Ровенской области мужчина во время ссоры атаковал жену кулаком в лицо.
09 мая 2026, 20:50
В Житомирской области пьяный водитель влетел в иномарку
09 мая 2026, 20:35
В Прикарпатье ветераны провели первый Чепионат по пистолету и РСС
09 мая 2026, 19:00
Масштабный пожар в Зоне отчуждения: ветер распространяет огонь
09 мая 2026, 18:30
На Прикарпатье иномарка "влетела" в пассажирский автобус и упала в реку
09 мая 2026, 18:00
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Все публикации »
Юрий Чевордов
Сергей Фурса
Виктор Шлинчак
Все блоги »