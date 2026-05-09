В Закарпатье военные ТЦК открыли огонь во время штурма здания - СМИ

Об этом сообщает журналист Виталий Глагола, передает RegioNews.

По словам журналиста, после мобилизации местного представителя ромского общества там собралась толпа около 30 человек. Они начали выламывать двери и пытаться прорваться к зданию ТЦК.

По словам Виталия Глаголы, раздались по меньшей мере четыре выстрела. Источники журналиста утверждают, что выстрел из автомата был произведен холостой патроном.

"Также стало известно, что руководство ТЦК сначала пыталось отрицать факт стрельбы. Речь идет о ТВО начальника 2 отдела Хустского РТЦК и СП майора Романа Салыгу. Сначала звучала версия, что выстрелов вообще не было. Потом - что было всего два выстрела холостыми патронами. Но после этого мне послали видео, на котором четко слышно по меньшей мере четыре выстрела", - пишет журналист.

Напомним, в Днепре 4 мая во время осуществления мероприятий по оповещению произошло нападение на представителей Территориального центра комплектования. Местный житель произвел выстрелы в сторону работников. Травмированы два представителя ТЦК.