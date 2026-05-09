В Житомирской области пьяный водитель влетел в иномарку

Авария произошла 8 мая около 11:05 на автодороге Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский в пределах села Гуйвы. Есть пострадавшие

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

71-летний водитель Lada столкнулся с 24-летним водителем Renault. Предварительно, Lada поворачивала налево. В результате ДТП 76-летняя и 54-летняя пассажирки Renault пострадали. Старшую женщину госпитализировали. При этом выяснилось, что водитель Lada был нетрезв.

"В настоящее время следователи Житомирского районного управления полиции № 1 устанавливают все обстоятельства ДТП в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в поле.

