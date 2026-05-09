16:40  09 мая
В результате обстрела погиб заместитель председателя Краматорской РГА
12:15  09 мая
В Одессе киллер пытался убить топ-чиновника Военно-Морских Сил ВСУ "ко Дню Победы"
15:45  09 мая
Масштабный пожар в Черниговской области: спасатели локализовали огонь
UA | RU
UA | RU
09 мая 2026, 21:10

На Буковине мужчина задушил невестку и закопал тело в огороде.

09 мая 2026, 21:10
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Трагедия произошла в селе Колинковцы. Там жестоко убили 21-летнюю девушку

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

4 мая мужчина сообщил правоохранителям, что его 21-летняя жена исчезла. Во время осмотра территории домохозяйства правоохранители обнаружили тело женщины, зарытое в огороде. Ее руки были связаны, на голове находился полиэтиленовый пакет.

Как выяснили правоохранители, 47-летний свекор поругался с 21-летней невесткой. Во время ссоры он задушил девушку. Свидетелем стал его 23-летний сын (муж погибшей). Чтобы скрыть преступление, отец и сын зарыли ее тело на огороде.

"Фигурант вместе с сыном пытались ввести следствие в заблуждение и скрыть реальные обстоятельства происшествия, создав видимость якобы женщина пропала без вести. Также кроме сообщения в полицию об исчезновении, они посылали ей сообщение вернусь домой, мы тебя ждем и осуществляли незначительные переводы средств на банковскую карту погибшей с назначением платежа", - рассказали в полиции.

Мужчин задержали и сообщили им о подозрении.

Напомним, что в Днепре задержан мужчина, убивший женщину. Шесть месяцев он скрывался от следствия.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
убийство Черновицкая область
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
На Волыни судили агента РФ, который "отчитывался" россиянам о военных объектах Польши
09 мая 2026, 22:45
Стрельба возле ТЦК в Закарпатье: в ТЦК сделали заявление
09 мая 2026, 22:15
В Житомирской области продолжает гореть заповедник
09 мая 2026, 21:50
В Закарпатье военные ТЦК открыли огонь во время штурма здания - СМИ
09 мая 2026, 21:35
В Ровенской области мужчина во время ссоры атаковал жену кулаком в лицо.
09 мая 2026, 20:50
В Житомирской области пьяный водитель влетел в иномарку
09 мая 2026, 20:35
В Прикарпатье ветераны провели первый Чепионат по пистолету и РСС
09 мая 2026, 19:00
Масштабный пожар в Зоне отчуждения: ветер распространяет огонь
09 мая 2026, 18:30
На Прикарпатье иномарка "влетела" в пассажирский автобус и упала в реку
09 мая 2026, 18:00
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Все публикации »
Юрий Чевордов
Сергей Фурса
Виктор Шлинчак
Все блоги »