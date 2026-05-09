На Буковине мужчина задушил невестку и закопал тело в огороде.

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

4 мая мужчина сообщил правоохранителям, что его 21-летняя жена исчезла. Во время осмотра территории домохозяйства правоохранители обнаружили тело женщины, зарытое в огороде. Ее руки были связаны, на голове находился полиэтиленовый пакет.

Как выяснили правоохранители, 47-летний свекор поругался с 21-летней невесткой. Во время ссоры он задушил девушку. Свидетелем стал его 23-летний сын (муж погибшей). Чтобы скрыть преступление, отец и сын зарыли ее тело на огороде.

"Фигурант вместе с сыном пытались ввести следствие в заблуждение и скрыть реальные обстоятельства происшествия, создав видимость якобы женщина пропала без вести. Также кроме сообщения в полицию об исчезновении, они посылали ей сообщение вернусь домой, мы тебя ждем и осуществляли незначительные переводы средств на банковскую карту погибшей с назначением платежа", - рассказали в полиции.

Мужчин задержали и сообщили им о подозрении.

Напомним, что в Днепре задержан мужчина, убивший женщину. Шесть месяцев он скрывался от следствия.