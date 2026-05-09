На Прикарпатье иномарка "влетела" в пассажирский автобус и упала в реку
Авария произошла 9 мая в Татарове. И в автобусе, и в автомобиле были пассажиры
Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.
Автомобиль Volkswagen столкнулся с туристическим автобусом Neoplan. Вследствие этого легковушка взлетела с дороги и упала в русло реки Прут. 35-летний водитель и пассажирка получили травмы. Их госпитализировали медики.
"В салоне автомобиля находились два человека. Их деблокировали из изуродованного транспортного средства и госпитализировали в лечебное учреждение. Водитель и пассажиры туристического автобуса не пострадали", - сообщили в полиции.
