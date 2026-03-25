08:39  25 марта
На Хмельнитчине пьяный мужчина угнал авто знакомой и застрял в грязи
01:35  25 марта
Актер Андрей Фединчик признался, как проводит время с сыном после развода с Наталией Денисенко
00:35  25 марта
Актриса Анна Саливанчук призналась, общается ли с бывшим мужем
UA | RU
UA | RU
25 марта 2026, 08:19

Схема на миллионы: через фиктивные долги в Запорожье присваивали квартиры умерших

Читайте також українською мовою
Фото: ГБР
Читайте також
українською мовою

В Запорожье завершили расследование в отношении правоохранителя и адвоката, подозреваемых в присвоении квартир умерших. Обвинительный акт уже направлен в суд

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, после смерти владельцев без наследников их жилье должно было переходить в собственность территориальной общины Запорожья. Однако фигуранты вмешивались в этот процесс и переоформляли недвижимость подставным лицам.

Следователи установили, что правоохранитель получал информацию о смерти владельцев, а адвокат обеспечивала юридическое сопровождение – от подготовки документов до представительства в судах.

Злоумышленники придумывали несуществующие долги умерших, подделывали документы и обращались в суд с требованием передать квартиры якобы за счет "задолженности".

Кроме того, они использовали фиктивные договоры купли-продажи через биржу, прекратившую деятельность еще в 2012 году, после чего перепродавали недвижимость.

Правоохранители задокументировали не менее пяти таких эпизодов. Общая стоимость имущества, которым пытались завладеть, составляет около 3,5 млн гривен.

Фигурантам инкриминируют:

  • мошенничество в особо крупных размерах (в том числе покушение),
  • легализацию имущества, полученного преступным путем,
  • также использование поддельных документов.

Им грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, во Львове объявили подозрение мужчине, который незаконно присвоил квартиру. Он подделал официальный документ и, использовав фиктивный договор дарения. После смерти владелицы жилье должно было перейти в собственность городского совета.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
В Одесской области мошенники выманивали у военных деньги за элитные иномарки
24 марта 2026, 14:54
Вместо детских праздников – наличные в карман: в Запорожье разоблачили схему хищения благотворительных миллионов
24 марта 2026, 13:28
74 миллиона за год: как мошенники обманывают жителей Запорожской области
19 марта 2026, 09:54
Все новости »
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
На Прикарпатье автомобиль перевернулся на крышу: пострадавшего водителя доставали спасатели
25 марта 2026, 09:23
После вражеской атаки на Львов в больницах остаются 7 пострадавших
25 марта 2026, 09:20
Войска РФ продвинулись на Харьковщине – DeepState
25 марта 2026, 09:12
РФ ночью атаковала Украину 147 ударными дронами: есть попадания на 18 локациях
25 марта 2026, 08:59
Блекаут на ТОТ Запорожской области: оккупанты оставили населенные пункты без света
25 марта 2026, 08:52
В ГСЧС показали последствия российской ночной атаки на Полтавщину
25 марта 2026, 08:50
В Харьковской области дрон попал в двухэтажку: возник пожар
25 марта 2026, 08:41
На Хмельнитчине пьяный мужчина угнал авто знакомой и застрял в грязи
25 марта 2026, 08:39
На Днепропетровщине из-за обстрелов повреждены дома, банк и ферма, ранены два человека
25 марта 2026, 08:24
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Все публикации »
Виталий Портников
Валерий Чалый
Валерий Пекар
Все блоги »