В Запорожье завершили расследование в отношении правоохранителя и адвоката, подозреваемых в присвоении квартир умерших. Обвинительный акт уже направлен в суд

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

По данным следствия, после смерти владельцев без наследников их жилье должно было переходить в собственность территориальной общины Запорожья. Однако фигуранты вмешивались в этот процесс и переоформляли недвижимость подставным лицам.

Следователи установили, что правоохранитель получал информацию о смерти владельцев, а адвокат обеспечивала юридическое сопровождение – от подготовки документов до представительства в судах.

Злоумышленники придумывали несуществующие долги умерших, подделывали документы и обращались в суд с требованием передать квартиры якобы за счет "задолженности".

Кроме того, они использовали фиктивные договоры купли-продажи через биржу, прекратившую деятельность еще в 2012 году, после чего перепродавали недвижимость.

Правоохранители задокументировали не менее пяти таких эпизодов. Общая стоимость имущества, которым пытались завладеть, составляет около 3,5 млн гривен.

Фигурантам инкриминируют:

мошенничество в особо крупных размерах (в том числе покушение),

легализацию имущества, полученного преступным путем,

также использование поддельных документов.

Им грозит до 8 лет лишения свободы.

