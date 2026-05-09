В Ровенской области мужчина во время ссоры атаковал жену кулаком в лицо.

Инцидент произошел в деревне Кухитская Воля. Он долго издевался над женой

Об этом сообщает полиция Ровенской области.

Так, в июне и июле прошлого года мужчина словесно обижал женщину. Тогда суд привлек его к административной ответственности. Однако он не поправился.

В марте этого года мужчина спровоцировал конфликт с супругой. Во время ссоры он снова обижал ее, а затем ударил ее кулаком в лицо, нанеся легкие телесные повреждения.

"Из-за систематических конфликтов и физического насилия женщина получила физические и психологические травмы. Она постоянно боится за собственную безопасность, не может себя защитить, а ее моральное состояние значительно ухудшилось", - говорят в полиции.

Теперь мужчина получил подозрение. В ближайшее время он предстанет перед судом.

