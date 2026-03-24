В Ровно бывший судья предстанет перед судом из-за "липовой" справки

Фото: ДБР

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, судью остановили патрульные полицейские за рулем автомобиля с признаками алкогольного опьянения. Он отказался проходить осмотр на месте и затягивал сдачу анализов, в результате чего правоохранители составили административный протокол за управление в состоянии опьянения.

Во избежание ответственности фигурант вместе с другими лицами подделал медицинское заключение, в котором якобы подтверждалось, что водитель не находился в состоянии опьянения. Именно этот "липовый" документ стал основанием для закрытия административного производства.

Сейчас судье сообщено о подозрении в подлоге и использовании официального документа по предварительному сговору группы лиц (ч. 3, ч. 4 ст. 358 УК Украины). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Продолжается досудебное расследование, устанавливаются все лица, причастные к подделке документов.

Напомним, НАБУ и САП направили в суд дело бывшего судьи Покровского районного суда Днепропетровской области. Известно, что речь идет о взяточничестве.