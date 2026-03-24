24 марта 2026, 14:39

В Ровно бывший судья предстанет перед судом из-за "липовой" справки

Фото: ДБР
Бывшему судье Ровенского окружного административного суда объявлено подозрение

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, судью остановили патрульные полицейские за рулем автомобиля с признаками алкогольного опьянения. Он отказался проходить осмотр на месте и затягивал сдачу анализов, в результате чего правоохранители составили административный протокол за управление в состоянии опьянения.

Во избежание ответственности фигурант вместе с другими лицами подделал медицинское заключение, в котором якобы подтверждалось, что водитель не находился в состоянии опьянения. Именно этот "липовый" документ стал основанием для закрытия административного производства.

Сейчас судье сообщено о подозрении в подлоге и использовании официального документа по предварительному сговору группы лиц (ч. 3, ч. 4 ст. 358 УК Украины). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Продолжается досудебное расследование, устанавливаются все лица, причастные к подделке документов.

Напомним, НАБУ и САП направили в суд дело бывшего судьи Покровского районного суда Днепропетровской области. Известно, что речь идет о взяточничестве.

23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
