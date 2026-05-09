Масштабный пожар в Зоне отчуждения: ветер распространяет огонь

По состоянию на 17:00, 9 мая, огонь "прошёл" 1200 гектаров. Спасатели объяснили, что огонь распространяется из-за сухой погоды и резкого порыва ветра. К тушению пожара в Зоне отчуждения привлечены 374 человека, из них от ГСЧС – 253 спасателей.

"Ситуация полностью контролируема", - подчеркнули в ГСЧС.

Напомним, что в Черниговской области спасатели продолжают сражаться с огнем. Пожар удалось локализовать.