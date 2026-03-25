25 березня 2026, 15:24

Гусаков в Україні: псевдозбір на лікування СМА і нові подробиці слідства

25 березня 2026, 15:24
Фото: Facebook/NazariRazan
Стали відомі нові деталі справи львів'янина Назарія Гусакова, підозрюваного у шахрайському зборі коштів нібито на лікування СМА

За даними Офісу Генерального прокурора, 25 березня він повернувся в Україну після лікування в Італії, йому вручили повідомлення про зміну підозри.

Правова кваліфікація дій Гусакова залишилася без змін, однак у ході розслідування зросла кількість потерпілих з 34 до 96 осіб, а сума завданих збитків збільшилася з 1,3 млн грн до 2 млн грн.

За даними слідства, Гусаков організував кампанію зі збору коштів через соціальні мережі та Telegram-канали, заявляючи про нібито критичну потребу у препараті "Рисдиплам" для лікування СМА. При цьому з червня 2024 року львів'янин безкоштовно отримував цей препарат від Львівської міської ради.

Слідство встановило, що частину зібраних грошей Гусаков витрачав не на лікування, а на азартні ігри, інвестиції в криптовалюту та власні потреби. Через обмінник, який міг конвертувати кошти в криптовалюту, підозрюваний та його спільники виводили гроші за кордон. Також Держфінмоніторинг довів, що частину коштів він витратив на онлайн-ігри.

Як пише Zaxid.net, загалом із січня 2020 року по кінець червня 2026 року Гусаков зібрав донатів на суму 103,9 млн грн, з яких близько 5,7 млн грн перерахували медійники.

Більшість коштів – близько 80 млн грн –перераховано на понад тисячу карток фізосіб, частину потім перевели в криптовалюту.

Слідство вважає, що з виводом грошей із благодійних рахунків Гусакову допомагали двоє знайомих, які діяли як злочинна група. До цієї діяльності вони залучили ще кількох співучасників.

У межах справи правоохоронці провели обшуки у Львові та Києві, вилучивши 3,6 млн грн, 32 тис. євро, 155 тис. доларів та іншу валюту, мобільні телефони та флеш-накопичувачі. Власник обмінника намагався оскаржити арешт коштів, проте Київський апеляційний суд відмовив.

Наразі до суду скеровано клопотання про застосування цілодобового домашнього арешту для Гусакова, із дозволом залишати місце проживання лише для отримання медичної допомоги або прямування до укриття під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, скандал із Гусаковим розгорівся влітку 2025 року.

Правоохоронці розпочали два кримінальні провадження за фактами збору коштів для львів'янина Назарія Гусакова, який заявляв про потребу у закупівлі дороговартісного препарату для лікування спіральної м’язової атрофії.

Як повідомив президент Володимир Зеленськицй, до якого дійшла гучна справа, Гусаков залишив територію України 13 червня.

