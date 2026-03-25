После вражеской атаки на Львов в больницах остаются 7 пострадавших
По состоянию на утро из 27 человек, которые вчера обратились за помощью в городские больницы, в стационарах остаются 7 пациентов
Об этом сообщает мэр Львова Андрей Садовый, передает RegioNews.
По его словам, в больнице святого Пантелеймона находятся 2 пациента. Их состояние – средней тяжести: ранение ног, раны и ушибы.
В больнице святого Луки – 5 пациентов. Трое из них в тяжелом состоянии, но стабильны и в сознании, еще двое – в состоянии средней тяжести.
Мэр заверил, что врачи делают все необходимое для оказания медицинской помощи всем пострадавшим.
Напомним, россияне днем 24 марта атаковали Львов. Поврежден памятник архитектуры национального значения – Ансамбль Бернардинского монастыря. Было известно о 32 пострадавших.
