В ночь на 25 марта РФ атаковала Украину 147 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, более 80 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:30 силы ПВО уничтожили или подавили 121 вражеский беспилотник на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 24 ударных БПЛА на 18 локациях, а также падение обломков сбитых целей на трех локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, 24 марта РФ совершила одну из самых массированных атак на Украину ударными беспилотниками. Большое количество дронов залетали с севера – Черниговской и Сумской областей.