РФ ночью атаковала Украину 147 ударными дронами: есть попадания на 18 локациях
В ночь на 25 марта РФ атаковала Украину 147 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, более 80 из них – "шахеды"
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 08:30 силы ПВО уничтожили или подавили 121 вражеский беспилотник на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 24 ударных БПЛА на 18 локациях, а также падение обломков сбитых целей на трех локациях.
В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.
Напомним, 24 марта РФ совершила одну из самых массированных атак на Украину ударными беспилотниками. Большое количество дронов залетали с севера – Черниговской и Сумской областей.