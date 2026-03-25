Ночью 25 марта российские войска более 10 раз атаковали три района Днепропетровской области артиллерией и беспилотниками

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

На Никопольщине под ударом оказались Никополь и Красногригорьевская громада. Ранения получила 18-летняя девушка, она лечится амбулаторно. В районе повреждены частные и многоэтажные дома, админздание, банк, магазины и сельхозпредприятие. Также горела хозяйственная постройка.

В Синельниковском районе враг атаковал Межевскую, Николаевскую и Роздорскую громады. Там загорелась ферма, повреждены частные дома, а один автомобиль полностью уничтожен.

В Новоалександровской громаде Днепровского района из-за обстрела возник пожар и повреждена инфраструктура. Травмы получил 59-летний мужчина, он на амбулаторном лечении.

Напомним, вечером 24 марта россияне обстреляли жилой сектор в Одесской области. Один человек погиб, еще один получил ранения.