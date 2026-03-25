Після ворожої атаки на Львів у лікарнях залишаються 7 постраждалих

Станом на ранок із 27 людей, які вчора звернулися по допомогу до міських лікарень, у стаціонарах залишаються 7 пацієнтів

Про це повідомляє мер Львова Андрій Садовий, передає RegioNews.

За його словами, у лікарні святого Пантелеймона перебувають 2 пацієнти. Їхній стан – середньої важкості: поранення ніг, рани та забої.

У лікарні святого Луки – 5 пацієнтів. Троє з них у важкому стані, але стабільні та при свідомості, ще двоє – у стані середньої важкості.

Мер запевнив, що лікарі роблять усе необхідне для надання медичної допомоги всім постраждалим.

Нагадаємо, росіяни вдень 24 березня атакували Львів. Пошкодження зазнала памʼятка архітектури національного значення – Ансамбль Бернардинського монастиря. Було відомо про 32 постраждалих.