Вражеский дрон попал в крышу двухэтажного многоквартирного дома.

В результате попадания часть здания разрушена, возник пожар. Спасатели потушили огонь.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Напомним, вечером 24 марта россияне обстреляли жилой сектор в Одесской области. Один человек погиб, еще один получил ранения.