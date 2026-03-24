Удар по Львову: количество пострадавших увеличилось
Россияне днем 24 марта атаковали Львов. Городской голова сообщил новые детали
Об этом сообщает мэр Львова, передает RegioNews.
По словам Андрея Садового, среди пострадавших 51-летняя женщина. Она получила минно-взрывную травму нижних конечностей. Пострадавшие имеют травмы разной степени тяжести. Медики оказывают им помощь.
Теперь стало известно, что количество пострадавших в результате российского удара увеличилось.
"Уже 13 раненых в больницах Львова. Число пострадавших увеличивается", - сообщил городской голова.
Напомним, также 24 марта российские военные ударили по роддому в Ивано-Франковске. В социальных сетях появились первые кадры с места атаки.
Россияне ударили по центру Житомира, над городом поднимается дымВсе новости »
24 марта 2026, 17:49В Тернополе раздались мощные взрывы
24 марта 2026, 16:59В Николаевской области муж отправил жене посылку со взрывчаткой
24 марта 2026, 15:59
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
Завтра в Украине не будет отключений света
24 марта 2026, 20:11РФ помогает Трампу достичь своих целей
24 марта 2026, 19:59Запорожская АЭС снова под угрозой блекаута
24 марта 2026, 19:35На Полтавщине мужчинам продавали бронирование за 10 тысяч долларов
24 марта 2026, 19:25РФ совершила одну из самых массированных атак дронами по Украине
24 марта 2026, 19:17Наша "элита" не заинтересована ни в победе, ни в мирных переговорах
24 марта 2026, 18:22На Харьковщине мужчина "продавал" бронирование
24 марта 2026, 18:15РФ ударила по роддому в Ивано-Франковске
24 марта 2026, 17:59Россияне ударили по центру Житомира, над городом поднимается дым
24 марта 2026, 17:49
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
