Удар по Львову: количество пострадавших увеличилось

Фото: из открытых источников

Об этом сообщает мэр Львова, передает RegioNews.

По словам Андрея Садового, среди пострадавших 51-летняя женщина. Она получила минно-взрывную травму нижних конечностей. Пострадавшие имеют травмы разной степени тяжести. Медики оказывают им помощь.

Теперь стало известно, что количество пострадавших в результате российского удара увеличилось.

"Уже 13 раненых в больницах Львова. Число пострадавших увеличивается", - сообщил городской голова.

Напомним, также 24 марта российские военные ударили по роддому в Ивано-Франковске. В социальных сетях появились первые кадры с места атаки.