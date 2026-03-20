На Львовщине микроавтобус съехал в кювет: погибла пассажирка
Ночью 19 марта недалеко от города Жовква во Львовской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие
Об этом сообщил департамент по гражданской защите Львовской ОВА, передает RegioNews.
ДТП произошло около 02:19 на трассе "Тернополь – Львов – Рава-Русская".
53-летняя львовянка руководила Mercedes-Benz Sprinter и съехала в кювет между селами Воля-Высоцкая и Пилы, недалеко от Жовквы.
В результате аварии погибла 76-летняя пассажирка, также жительница Львова. Водитель госпитализирован в больницу св. Пантелеймона во Львове.
Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
