Ночью 19 марта недалеко от города Жовква во Львовской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие

Об этом сообщил департамент по гражданской защите Львовской ОВА, передает RegioNews.

ДТП произошло около 02:19 на трассе "Тернополь – Львов – Рава-Русская".

53-летняя львовянка руководила Mercedes-Benz Sprinter и съехала в кювет между селами Воля-Высоцкая и Пилы, недалеко от Жовквы.

В результате аварии погибла 76-летняя пассажирка, также жительница Львова. Водитель госпитализирован в больницу св. Пантелеймона во Львове.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

