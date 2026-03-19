Преследовал гражданских и устроил смертельное ДТП: на Полтавщине осудили нацгвардейца

Отмечается, что обвиняемому назначен наказание в виде 6 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 5 лет.

Как установило следствие, событие произошло 24 августа 2025 года.

Военнослужащий вместе со знакомым офицером, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытались остановить автомобиль гражданских с намерением завладеть им. Получив отказ, они принялись преследовать транспортное средство.

Во время преследования на въезде в один из населенных пунктов Полтавского района водитель превысил скорость, не справился с управлением, съехал с дороги и допустил опрокидывание автомобиля в водоем.

В результате аварии пассажир – другой военнослужащий – погиб на месте происшествия.

Суд признал обвиняемого виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшего смерть, а также в незаконченном покушении на незаконное завладение транспортным средством.

