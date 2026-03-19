08:22  19 марта
В Николаеве пьяный водитель сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП
07:52  19 марта
На Полтавщине АЗС больше года продавала топливо без лицензии
00:55  19 марта
Актриса Антонина Хижняк призналась, планирует ли свадьбу
UA | RU
UA | RU
19 марта 2026, 08:39

Преследовал гражданских и устроил смертельное ДТП: на Полтавщине осудили нацгвардейца

Читайте також українською мовою
Фото: ГБР
Читайте також
українською мовою

Новосанжарский районный суд Полтавской области признал виновным сержанта Национальной гвардии в совершении смертельного ДТП и попытке незаконно завладеть транспортным средством

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

Отмечается, что обвиняемому назначен наказание в виде 6 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 5 лет.

Как установило следствие, событие произошло 24 августа 2025 года.

Военнослужащий вместе со знакомым офицером, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытались остановить автомобиль гражданских с намерением завладеть им. Получив отказ, они принялись преследовать транспортное средство.

Во время преследования на въезде в один из населенных пунктов Полтавского района водитель превысил скорость, не справился с управлением, съехал с дороги и допустил опрокидывание автомобиля в водоем.

В результате аварии пассажир – другой военнослужащий – погиб на месте происшествия.

Суд признал обвиняемого виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшего смерть, а также в незаконченном покушении на незаконное завладение транспортным средством.

Напомним, полиция сообщила о подозрении мужчине, который пьяным совершил смертельное ДТП в селе на Прикарпатье. Выяснилось, что это военнослужащий, самовольно покинувший часть. У мужчины были признаки опьянения, но проходить медицинское освидетельствование отказался.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд ДТП ПДД Полтава тюрьма приговор смертельное ДТП нацгвардеец
