Преследовал гражданских и устроил смертельное ДТП: на Полтавщине осудили нацгвардейца
Новосанжарский районный суд Полтавской области признал виновным сержанта Национальной гвардии в совершении смертельного ДТП и попытке незаконно завладеть транспортным средством
Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.
Отмечается, что обвиняемому назначен наказание в виде 6 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 5 лет.
Как установило следствие, событие произошло 24 августа 2025 года.
Военнослужащий вместе со знакомым офицером, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытались остановить автомобиль гражданских с намерением завладеть им. Получив отказ, они принялись преследовать транспортное средство.
Во время преследования на въезде в один из населенных пунктов Полтавского района водитель превысил скорость, не справился с управлением, съехал с дороги и допустил опрокидывание автомобиля в водоем.
В результате аварии пассажир – другой военнослужащий – погиб на месте происшествия.
Суд признал обвиняемого виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшего смерть, а также в незаконченном покушении на незаконное завладение транспортным средством.
