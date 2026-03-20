На Львівщині мікроавтобус з’їхав у кювет: загинула пасажирка

Про це повідомив департамент з питань цивільного захисту Львівської ОВА, передає RegioNews.

ДТП трапилась близько 02:19 на трасі "Тернопіль – Львів – Рава-Руська".

53-річна львів’янка керувала Mercedes-Benz Sprinter та з’їхала у кювет між селами Воля-Висоцька та Пили, неподалік Жовкви.

Унаслідок аварії загинула 76-річна пасажирка, також мешканка Львова. Водійку госпіталізовано до лікарні св. Пантелеймона у Львові.

Обставини події встановлюють правоохоронці.

