19 марта 2026, 20:25

Смертельное ДТП во Львовской области: четыре иномарки влетели в грузовики

19 марта 2026, 20:25
Фото: Нацполиция
Авария произошла утром 19 марта на автодороге Восточный подъезд к Львову вблизи города Дубляны Львовского района. Правоохранители начали уголовное производство

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Предварительно, 24-летний водитель автомобиля Peugeot выезжал со второстепенной дороги, когда столкнулся с Mazda. Впоследствии Mazda в неуправляемом состоянии влетела в автомобили Chevrolet и Peugeot и два грузовика. После этого Mazda загорелась.

Человек, находившийся за рулем Mazda, погиб на месте. Водители Peugeot и Chevrolet госпитализированы с травмами. Известно также, что водитель Peugeot был задержан.

"По факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Прикарпатье водитель наехал на двух сестер-пешеходов и скрылся с места происшествия. От полученных травм 17-летняя девушка погибла на месте, а ее 23-летнюю сестру госпитализировали.

