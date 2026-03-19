Смертельное ДТП во Львовской области: четыре иномарки влетели в грузовики

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Предварительно, 24-летний водитель автомобиля Peugeot выезжал со второстепенной дороги, когда столкнулся с Mazda. Впоследствии Mazda в неуправляемом состоянии влетела в автомобили Chevrolet и Peugeot и два грузовика. После этого Mazda загорелась.

Человек, находившийся за рулем Mazda, погиб на месте. Водители Peugeot и Chevrolet госпитализированы с травмами. Известно также, что водитель Peugeot был задержан.

"По факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого", - сообщили в полиции.

