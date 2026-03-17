17 марта 2026, 17:15

На Львовщине разоблачили супругов-аферистов, заработавших более миллиона на родственниках военных

Фото: Национальная полиция
Во Львовской области правоохранители задержали аферистов. Супруги обещали родственникам военных изготовить пакеты документов, необходимых для оформления освобождения их близких с военной службы на якобы законных основаниях

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, никаких документов родным военные аферисты не планировали производить. Их целью было только выманивание денег. В частности, одна из женщин, которой они пообещали помочь уволить ее сына с военной службы, передала злоумышленникам более 700 тысяч гривен.

Другая женщина надеялась с помощью аферистов сделать пакет документов для увольнения со службы ее брата. У нее мошенники выманили около 400 тысяч гривен. Третья жертва злоумышленников передала им 43 тысячи гривен: за эти деньги они пообещали помочь уволиться с военной службы ее сожительнице.

Мужу и жене уже сообщили о подозрении в мошенничестве. Дело передано в суд. Обоим грозит до восьми лет заключения.

Напомним, ранее мошенники выманили 40 тысяч гривен у жителя Тернопольщины под предлогом участия в несуществующей программе.

