На Львовщине разоблачили супругов-аферистов, заработавших более миллиона на родственниках военных

Во Львовской области правоохранители задержали аферистов. Супруги обещали родственникам военных изготовить пакеты документов, необходимых для оформления освобождения их близких с военной службы на якобы законных основаниях

Об этом сообщает полиция Львовской области.

Как выяснили правоохранители, никаких документов родным военные аферисты не планировали производить. Их целью было только выманивание денег. В частности, одна из женщин, которой они пообещали помочь уволить ее сына с военной службы, передала злоумышленникам более 700 тысяч гривен.

Другая женщина надеялась с помощью аферистов сделать пакет документов для увольнения со службы ее брата. У нее мошенники выманили около 400 тысяч гривен. Третья жертва злоумышленников передала им 43 тысячи гривен: за эти деньги они пообещали помочь уволиться с военной службы ее сожительнице.

Мужу и жене уже сообщили о подозрении в мошенничестве. Дело передано в суд. Обоим грозит до восьми лет заключения.

